Eskişehir'de 'sigara kısıtlaması' getirilen caddeler ve bölgeler belli oldu

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri gereğince sigara içme kısıtlaması getirilen caddeler, sokaklar ve bölgeler belli oldu.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yer alan ve halkın ortak kullanımına açık tüm park, bahçe, rekreasyon alanları ve pazar yerlerinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sigara içme kısıtlaması gelen yerler belli oldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre kısıtlama getirilen bölgeler şu şekilde:

"Hamamyolu Caddesi, İki Eylül Caddesi, Asarcıklı Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Porsuk Bulvarı, Vilayet Meydanı, Üniversite Caddesi, İsmet İnönü1 Caddesi, İsmet İnönü2 Caddesi, Aytaç Caddesi, Hatboyu, Sakarya1 Caddesi, Sakarya2 Caddesi, Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Tren Garı bölgesinde ve içerisinde bulunan meydan, bulvar ve sokaklar."

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