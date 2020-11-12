Cinsel taciz şüphelisi suçüstü yakalandı

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Eskişehir'de kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gündoğdu, Gökmeydan, Kurtuluş, Hacı Alibey ile Ertuğrulgazi mahallelerinde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. M.M.U. (25) isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile suçüstü yakalandı. M.M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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