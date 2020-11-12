Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık gibi suçlardan aranan B.D., M.Ç., O.C., M.K. ile O.K.'yı saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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