5 mahallede 6 kadını taciz eden şüpheliye tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, 5 mahallede 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu, Gökmeydan, Kurtuluş, Hacı Alibey ve Ertuğrulgazi mahallelerinde 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, kadınları taciz ettiği öne sürülen şüphelinin, Mehmet Mert U. olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Mert U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-11-12 11:13:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.