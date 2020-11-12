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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı

İHA

İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi’nin misafiri olarak ağırlanan Ümraniyeli gençler kendileri için hazırlanan tarlada nar hasadı etkinliğine katıldı.
Ümraniye Belediyesi ve Sarıcakaya Belediyesi ortak bir çalışmaya imza attı. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı bir gurup genç Sarıcakaya ilçesinde misafir edilerek kendileri için organize edilen çeşitli etkinliklere katıldı. Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ethem Koyuncu ile Ümraniye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Ocak öncülüğünde Sarıcakaya’ya gelen gençler ilk olarak Belediye Başkanı Hüseyin Çam’ı makamında ziyaret etti. Ardından Bozaniç mevkiinde bulunan Nar Bahçesine giden gençler burada dalından nar hasadı yaptı. Hayatlarında ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını dile getiren gençler “Bizim için gerçekten değişik bir gün oldu. İlk kez nar hasadı yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başta belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada Sarıcakayalı akranlarımızla bir araya geldik ve bir dostluk köprüsü oluşturduk. Sarıcakaya gerçekten çok güzel bir ilçeymiş” diye konuştular.
Nar hasadının ardından traktör römorkuna bindirilen gençler Bozaniç Dağı eteklerine zirveye çıkarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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