Yazın 10 liraya satılan karadut, kışın 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı

Yaz mevsiminde kilogram fiyatı 1015 liraya satılan karadut, kış aylarında ise kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Kan veya kanser hastalıklarına faydası olduğu düşünülen karadut, yine tezgahlarına döndü. Normal mevsiminde kilosu 1015 liraya kadar yükselen karadut, kış ayları için özel yetiştirildiğinden dolayı kilosu 50 liraya satılıyor. Karadutun 500 gramlık paketi 25 liraya satılırken, fiyat yüksek olmasına rağmen alıcısı eksik olmuyor. Mersin’de yetiştirilen ve Türkiye’nin sadece birkaç iline gönderilen karadutun ocakşubat ayına kadar tezgahalarda olacağı öğrenildi. Karadut’u 50 liradan tezgahlarında bulunduran Eskişehirli manav Emin Özkaya, "Karadutlar mevsim dışı özel yetiştirmedir. Mersin’den geliyor. Türkiye’nin her yerine değil de bazı seçilen illere gönderiliyor. Haziran Ağustos ayları arasında olan normal mevsiminde kilosu 1015 liraya satıyoruz. Ama şuanda özel yetiştirildiği için fiyatlar pahalı oluyor tabi. Bize gelen 500 gramlık paketlerin fiyatı 25 lira, yani kilosu 50 liraya satıyoruz. İlerleyen günlerde belki biraz daha düşebilir fiyatı ama çok düşmez” diye anlattı.

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