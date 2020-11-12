Eskişehir'de sokakta sigara içme yasağı ilk gününde delindi Sigara yasağına uymayanlar tepki çekti İşte sigara yasağı sonrası ilk gözlemler

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu artan korona virüs vakaları üzerine sokakta sigara içmeyi yasaklarken, pek çok kişinin yasağı ilk günden deldiği görüldü.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılımını azaltmak için yaptığı çalışmalar sonucunda yeni kararlar aldı. Vatandaşların sokakta sigara içmek için maskelerini indirmesinin büyük risk oluşturduğu sonucuna varan kurul park, bahçe, meydan, cadde gibi pek çok açık alanda sigara içmeyi yasakladı. Kararın ardından Vilayet Meydanı’nda, Hamamyolu Caddesi’nde, çarşıda ve pek çok kalabalık yerde sigara içilmeye devam edildiği gözlemlendi.

Virüsün yayılımının, pek çok yerde olduğu gibi Eskişehir’de de yükselişe geçtiği bilinirken su içmek, ayaküstü bir şeyler yemek ve özellikle de sigara içmek için maskelerin çeneye indirildiği görüldü. Tedbirsiz davranan vatandaşlar yüzünden durumun vahametinin arttığı görülürken, polis ekipleri kalabalık alanlarda inceleme yapıyor.

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