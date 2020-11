Özbekistanlı minik Mufliha ve ailesinin yüzü Eskişehir’de güldü Özbekistan’da tedavi edilemeyen Mufliha Türkiye'de tedavi ediliyor

Özbekistan’da uygulanan tedaviden başarı elde edemeyerek ailesi tarafından Türkiye’ye getirilen Serebral Palsi hastası 1 buçuk yaşındaki minik Mufliha İkromov, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Özbekistan’da yaşayan İkromov ailesi, 1 buçuk yaşındaki çocukları Mufliha İkromov’un doğumunun ardından bazı sıkıntılar olduğunu fark etti. Minik Mufliha’nın başını kontrol edemediğini ve nesneleri kavramakta zorlandığını fark eden aile, Özbekistan’da bulunan bir hastaneye giderek Mufliha’nın Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendi. Tedaviye kendi ülkelerinde başlamalarına rağmen başarı elde edemeyen İkromov ailesi, tedavi için farklı ülkeleri araştırmaya başladı. İlk olarak, Almanya’ya gitmeyi düşünen fakat Özbekistan’da bulunan bazı doktor ve hastaların tavsiyesi üzerine Eskişehir’e gelen aile, tedavi için Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezine müracaat etti. Burada uygulanan 1 aylık tedavinin ardından başını kontrol etme ve kavrama konularında başarı kaydeden Mufliha, ilerleyen dönem içerisinde sağlığına kavuşmayı bekliyor.



“Özbekistan’da her şey yapıldı ancak başarıya ulaşamadık”

Başarılı bir tedavi imkanı bulmak için farklı ülkelerde araştırma yaptıklarını belirten baba Abdulla İkromov, geçmişte tedavi edilen hastalardaki başarı oranı ve tavsiye üzerine Eskişehir’i tercih ettiklerini söyledi. Tedavi sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden baba İkromov, “Çocuğumun tedavisi için öncelikle Almanya’ya gitmeyi düşündük. Doktorumuz Türkiye’de de tedavi imkanının olduğunu söyledi. Biz de burayı tercih ettik. Burada insanlar güzel, hem Türkçe’yi de bildiğim için burayı tercih ettik. Tedavi süreci çok güzel geçti, her şeyiyle çok memnun kaldık. Her gün 4 saat egzersiz yaptırdılar. Tedavi 1 ay boyunca sürdü. Tedavinin sonraki aşaması da var. İnşallah olumlu sonuç alıp devam edeceğiz. Özbekistan’da kızımızı tedavi ettirdik. Orada her şey yapıldı ancak başarıya ulaşamadık. Fizyomer’de imkan daha fazla olduğu için burada olumlu sonuçlar aldık” şeklinde konuştu.



“Baş kontrolü gelişti ve dengesini kurabilmeye başladı”

Minik Muhlifa’nın tedavi süreci hakkında açıklamalar yapan Fizyoterapist Melike Canan Gelerli, 1 aylık tedavi sonucunda olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Uygulanan tedavinin uzun bir sürece yayılması gerektiğinin altını çizen Gelerli, “Aile Özbekistan’dan bebeklerini getirdiğinde baş kontrolünde zayıflık vardı. Ellerini orta hatta getirmekte güçlük çekiyordu ve eline bir nesne verdiğimizde kavramakta zorlanıyordu. Oturma pozisyonuna aldığımızda dengesini kuramıyordu bebeğimiz. Yaptığımız çalışmalarla 1 ayın sonunda saydığımız tüm sorunlarda olumlu yönde gelişmeler başladı. Artık baş kontrolü gelişti, destekli oturabilmeye ve dengesini kurabilmeye başladı. Süreç yoğun ve zorlu geçti ama güzel sonuçlar aldık. Bu uzun süreçli bir tedavi, hatta yıllar sürebilecek bir tedavi. Belirli periyotlarda merkezimize gelip tedavilerini yenileyecekler. Biz onlara egzersiz önerilerinde bulunacağız. Evlerinde bu programlara uyacaklar” ifadelerini kullandı.



“Hastanelerimiz tedavilerini dünya standartlarında uyguluyor”

Eskişehir’deki sağlık turizminin her geçen gün arttığını ifade eden Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, dünyanın tüm ülkelerinden tedavi amacıyla hastaların geldiğini vurguladı. Dünya standartlarında tedavi uyguladıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Tünerir, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Eskişehir’de sağlık turizmi giderek gelişmekte. Hastanelerimiz tedavilerini dünya standartlarında uyguluyorlar. Biz de Fizyomer olarak bu standartlara uygun tedaviler sağlıyoruz. Dünyanın tüm ülkelerinden merkezimize tedavi olmak için hastalar gelmeye devam ediyorlar. Özbekistan’dan gelen hasta bir kızımız vardı. Yürüme problemi çekiyordu ve başarılı bir şekilde tedavi edip onu yürüttük. Ülkesine gittikten sonra da çok memnun kaldıklarını söylemişler. Oradaki doktoru da bizim tedavilerimizi çok beğendi. Onun ardından da diğer hastalar burayı tercih etmeye başladılar.”

