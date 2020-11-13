Türkiye´de 1 ayda 34 bin kaza oldu, 202 kişi hayatını kaybetti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ARAÇLARIN ARASINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.

Çorum´da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.

2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-13 12:26:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.