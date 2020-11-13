Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

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Eskişehir’de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza, KütahyaEskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntüde, kamyonet sürücüsü kırmızı ışığın yandığını görür görmez yavaşladı. Işığın yeşilden kırmızıya döndüğünü fark etmeyen arkadaki otomobilin sürücüsü ise takip mesafesini korumasına rağmen önündeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

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