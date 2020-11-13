Anadolu Üniversitesi eğitime destek vermeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim, öğretim ve araştırma alanında kurulacak iş birliği protokolü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Türkiye Maarif Vakfı’nı temsilen Prof. Dr. Birol Akgün arasında 11 Kasım Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Senato Salonu’nda imzalandı. Kurulduğu günden itibaren nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştiren, ülkemizin eğitim çalışmalarına katkıda bulunan Anadolu Üniversitesi ile eğitim alanında çok boyutlu özgün çözümler geliştirmek ve dünya genelinde büyük bir eğitim hamlesi başlatmak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Maarif Vakfı’nın kuracakları iş birliklerinin, uluslararası öğrencilerin amaca uygun bir şekilde ülkemizdeki üniversitelere yönlendirilmesine, Türkçenin ve Türk kültürünün yaygınlaşmasına, akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve Türkiye’de yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasındaki protokolde, dil eğitimlerine ilişkin karşılıklı tecrübe ve bilgi birikimlerinin paylaşılması, akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırmageliştirme çalışmalarının düzenlenmesi, müfredat ve materyal temini, uzaktan eğitim sistemleri altyapısının kurulumuna ve kullanımına destek verilmesinden, vakfın okullarında çalışan/çalışacak öğretmen ve idarecilere Üniversitenin imkanları ölçüsünde eğitim ve staj desteği verilmesi, bilgi ve belge paylaşımı, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde Üniversitenin uluslararası iş birliği projeleri gerçekleştirmesinin kolaylaştırılması, üniversitenin, vakfın yurt içi ve yurt dışındaki personeli için organize ettiği hizmet içi eğitim çalışmalarına akademik destek sağlanmasına kadar daha pek çok alanda işbirliği bulunuyor.

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