Husumetlisini pompalı tüfekle öldüren şahsa müebbet

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Eskişehir’de aralarında husumet olduğu iddiasıyla Okan D.’yi pompalı tüfek ile öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Gökhan M. ve Okan D.’nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanığa, mahkeme heyeti tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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