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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü mekan iznine tepki

İHA

Alkollü mekan iznine tepki

Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak’ta alkollü içecek satışına izin verilecek işletmelere karşı, vatandaşlar, STK’lar ve bazı sendikalar ortak basın açıklaması düzenledi.
Alkollü içecek satışına izin verilmesi planlanan Kayıhan sokakta yapılan basın açıklamasına 100150 kişilik katılım olurken, bölge huzurunun bozulacağından ve okul çağındaki çocukların kötü etkileneceğinden duydukları tedirginliklerden bahsettiler. Grup adına açıklama yapan EğitimBirSen 1 No’lu Şube Başkanı Muammer Karaman, alkollü içecek satışına izin verilecek sokağın çevresinden bahsederek, “92 tane iş yerini içkili iş yeri olarak tespit etmenin çocuklarımızı ve gençlerimizi korumakla, şehrin güvenliğini ve huzurunu temin etmek amaçlarıyla uyumlu olduğunu kim söyleyebilir. Şu anda toplandığımız bu alanın hemen yanındaki Kayıhan Sokak ta 23 adres içkili iş yeri olarak tespit edilmiştir. 9 adet okulun örgün eğitime devam eden 10 bin öğrencinin, 21 bin yaygın eğitim öğrencisinin yani toplamda 32 bin öğrencinin hareketlilik sağladığı eğitim camiası ve Eskişehir halkı tarafından okullar bölgesi olarak adlandırılan bu alan içinde barlar sokağı olarak adlandırılacak bir içkili yer bölgesi kurmak hangi akılla ve neye hizmetle mümkün olabilir. Kayıhan Sokağa 80 ile 300 metre mesafede ilkokulumuz, kız ve erkek liselerimiz, bu ülke için can veren kahramanlarımızı defnettiğimiz şehitliğimiz, 3 bin kişilik bir camimiz ve özel hastane varken Kayıhan Sokakta 2 ile 24 numaralı adresler arasında bulunan 23 meskeni içkili iş yerine dönüştürmeyi ve barlar sokağı oluşturmayı hangi siyasi görüşten olursa olsun bu şehri seven çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünen hiçbir kimse kabul edemez” ifadelerini kullandı.
“Tüm Eskişehir de 166 olan içkili işletme sayısına 92 içkili işletme eklemek istiyor.”
Eskişehir’de bulunan içkili işletmelerden bahseden Karaman, “Biz bugün Kayıhan Sokakta toplandık. Buradaki Barlar Sokağı uygulamasının mahallenin huzuruna, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin güvenliğine getireceği sıkıntıları, oluşturacağı tehlikeleri işaret ederek protesto ediyoruz. Ancak işaret ettiğimiz tehlike ve sıkıntılar sadece Kayıhan Sokakla ilgili değil. Endişelerimiz, kaygılarımız sadece Kayıhan Sokakta olacaklarla ilgili değil. Odunpazarı Belediyesi 8 ayrı cadde ve sokakta barlar sokağı uygulaması gerçekleştirmek istiyor. Tüm Eskişehir de 166 olan içkili işletme sayısına 92 içkili işletme eklemek istiyor. Eskişehir’in huzurunu bozacak çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek kamu görevlilerinin yükünü arttıracak bu uygulamanın tümüne itiraz ediyor protesto ediyor ve bugünden itibaren Odunpazarında Barlar Sokağı oluşturmaktan vazgeçildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Adalar diye adlandırdığımız mevkiide bulunan Başarılı Sokakta 24 ve Adalar Sokakta 31 adres içkili işletmelere açılıyor. Yani Barlar Sokağı oluşturuluyor. Bu bölge Tepebaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve açılırken Tepebaşı Belediye Başkanı’nın “Burası Şair Neyzen Tevfik Kültür ve Sanat Sokağı olacak” dediği ancak şu anki görünümü itibariyle halkın Barlar Sokağı diye adlandırdığı medyanın Barlar Sokağı diye haber geçtiği bir alana 200 metre uzaklıktadır.” İfadelerine yer verdi.
“Son 3 yılda; 6 kasten adam öldürme gerçekleşti.”
Şuan var olan barlar sokağında yaşanan sıkıntılardan bahseden Muammer Karaman, “Kültür ve Sanat Sokağı olacak diye 50 içkili iş yeri açılan bu alanda son 3 yılda gerçekleşen olaylara bir göz atalım. Son 3 yılda; 6 kasten adam öldürme, 959 kasten adam yaralama, kadınlara yönelik 61 cinsel saldırı gerçekleşmiş. 50 içkili işletmenin bulunduğu bu sokaktan emniyet birimlerine yapılan kavga, yaralama, yüksek ses nedeniyle rahatsız olma şikayetlerinin adedi 16.971’dir. Bu kadar olayın, cinayetin, şikayetin oluştuğu Barlar Sokağı uygulamasının Odunpazarına da belediye marifetiyle getiriliyor olmasından duyulan korku, endişe ve yapılan itirazlar yersiz değildir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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