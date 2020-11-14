Mantar zehirlenmesine karşo dikkat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Bilim Dalı Yan Dal Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Ayyıldız, son zamanlarda mantar zehirlenmelerinde ki artışa dikkat çekerken, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar tarafından bilinçsizce toplanan mantarlar beraberinde zehirlenmeleri de getiriyor. Kış aylarına girerken, mantar zehirlemelerinde ise artış gözlemlendi. Uzmanlar, vatandaşların bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyarırken, sonucunda ölümlerin dahi yaşanacağına dikkat çekti.

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Bilim Dalı Yan Dal Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Ayyıldız, kırsal alanlarda üreyen mantarların toplanıp yenilmesinin zehirlenmelere yol açtığını söyledi.

Her mantarın yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, tedbirli olmak açısından sadece kültür mantarlarının tüketilmesinin uygun olacağını ifade etti.



“En fazla zehirlenme doğada toplanan mantarlardan gerçekleşiyor”

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşe Ayyıldız, kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanmamasının da zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

Zehirlenme semptomlarının 26 saat içerisinde kendini gösterdiğini aktaran Ayyıldız, “Özellikle bu 2 hafta içerisinde çok fazla vaka takip ettik. Mantar zehirlenmeleri, bitki kaynaklı zehirlenmeler içerisinde en sık görülen tip. Bunlardan en fazla olanı da doğada toplanan mantarlar nedeniyle gerçekleşiyor. Nadir olarak da kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanamaması nedenli vakalar görüyoruz ve bu durum, kültür mantarlarının plastik torbalar içerisinde uzun süreli saklanmasından kaynaklanıyor. Genellikle 26 saat içerisinde semptomlar kendilerini gösteriyor. Bu semptomlardan; ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ilerleyen dönemlerde karaciğer yetmezliği ile komaya kadar ilerleyebilen, hatta ölümle sonuçlanabilen tablolar önümüze çıkıyor” şeklinde konuştu.



“Toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz”

Toplumda mantar tüketimiyle ilgili çok fazla doğru bilinen yanlış olduğunu belirten Dr. Ayyıldız, "Halk arasında çok önemli olan ve yanlış bilinen durumlar var. Mantarın pişirilerek yenildiği zaman zehirli olmayacağı, yanında yoğurtla tüketildiği zaman zehirli olmayacağı kanıları yanlış. Zehirli mantar her koşulda zehirlidir. Bu sebeple toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz, kültür mantarlarının tüketilmesini öneriyoruz. Bunu da uygun koşullarda saklandığında tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

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