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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de müzeler yeniden kapatıldı

İHA

Eskişehir’de müzeler yeniden kapatıldı

Son günlerde Eskişehir'de artan Covid19 vaka sayılarından dolayı kentte bulunan müzeler yeniden ziyarete kapatıldı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada; Korona virüs ile mücadele eylem planı kapsamında, kentte artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyaretçilerin sağlığını korumak için Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi geçici süreyle ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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