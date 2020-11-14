Başkan Kurt’tan Karapazarlılara destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karapazar Mahallesi’nde çıkan yangında zarar gören evleri gezdi. Hane halkı ve Karapazarlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, “Yaraları birlikte saracağız” dedi.

Odunpazarı’nın Karapazar Mahallesi’nde çıkan yangında, 2 ev, 2 traktör ve bir otomobil ciddi anlamda zarar gördü. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yangın haberini alır almaz ilgili müdürlüklere talimat vererek, yangında zarar gören Karapazarlıların imdadına yetişti. Ardından da Karapazar Mahallesi’ne giden Başkan Kurt, yangında zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Karapazarlılardan yangınla ilgili bilgi alan Başkan Kurt’a, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar da eşlik etti.

Hane halkına ve Karapazarlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Yaraları birlikte saracaklarını aktaran Başkan Kurt, “Biz Odunpazarı’nda mutluluğu da acıyı da birlikte yaşıyoruz. Hemşehrilerimin, kötü gününde yanında olmak, onlara destek vermek benim görevim. Ben dayanışmaya her zaman dikkat çekiyorum. Bu kötü günleri dayanışarak, omuz omuza, birlikte aşacağız” dedi.

Yangınla ilgili Başkan Kurt’a bilgi veren mahalle sakinleri, kendilerine destek verdiği için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

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