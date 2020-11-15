Eskişehir’de derneğe kumar operasyonunda 195 bin lira ceza kesildi

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından bir derneğe düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 196 bin 875 lira para cezası kesildi.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde daha önceden mühürlenen bir mekanda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, içerde 45 kişinin olduğu tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında 45 şahsa 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesi gereğince sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ve kumar oynamaktan bin 225 lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca dernekte tombala oyununda kullanılan 1 adet tombala makinası, 90 adet tombala topu, 150 adet tombala kartı, tombala oyunu yayını yapmaya yarayan 2 adet LCD TV, 1 adet kamera düzeneğine el konularak Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Dernek başkanı M.D. kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki suçlarından ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine teslim edilirken, dernek ise tekrar mühürlendi.

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