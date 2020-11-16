Polis 10 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 5 otomobil ve 5 ev hırsızlığı olayı aydınlatırken, olaylarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 20 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi, İstiklal, Yenibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde 5 ayrı otodan hırsızlık ve 5 evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen E.U. (35) ile N.T. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.U. isimli şahsın 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeleri sattıkları Y.Y., H.Ö. ve B.E. 56 isimli şahıslar hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde işlenen suçlarda kullanmış oldukları 1 adet tornavida, 1 adet pense ve 3 adet eldiven elde edildi.
Toplam 10 ayrı hırsızlık olayının şüpheliler E.U. ile N.T. isimli şahısların, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.