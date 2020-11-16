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Camide huzursuzluk çıkardığı öne sürülen kadına, cemaatten tepki

DHA

Camide huzursuzluk çıkardığı öne sürülen kadına, cemaatten tepki


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yaklaşık 5 yıl önce bağış ve yardımlarla yapılan Medine Camii´ni kendisinin yaptırdığını öne süren Ayten E.´nin (67) erkeklerin kıldığı alanda namaz kılmak istediği, camide erkeklerin namaz kıldığı yere perde gerip kendisine ayrı bir bölüm yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Cemaatle kavga ettiği anları görüntülenen Ayten E.´nin davranışları nedeniyle camiye gelenlerin sayısının 5 kişiye kadar düştüğü bildirildi. Cemaat, valilik ve müftülüğe şikayette bulundu.
Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi´nde Medine Camii yaklaşık 5 yıl önce bağış ve yardımlarla yapıldı. Aynı mahallede oturan Aynur E. de camiyi yaptırma derneğinde bir süre görev aldı. Son dönemlerde ise Aynur E.´nin sürekli camiye gelerek kadınlar için ayrı bölüm olmasın rağmen erkeklerle aynı safta namaz kılmak istemesi, Cuma hutbelerinde camiye girip yüksek sesle bağırması, camiye gelenlerle tartışması rahatsızlık yarattı. Sayıları 30´u bulan cami cemaatinin, yaşanan tartışmaların ardından 5´e kadar düştüğü belirtildi. Bu durumlardan rahatsız olan cami cemaati Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Müftülüğü'ne dilekçe ile başvurarak Aynur E.´nin camide yarattığı huzursuzluğa çare bulunmasını istedi.
`BU CAMİ BENİM´
Cami cemaatiyle yaşadığı tartışma ve kavgalar cep telefonuyla görüntülenirken, kayıtlarda Aynur E.´nin cemaatle kavga ederek bağırdığı ve `buranın sahibi Allah sonra benim bu caminin´ dediği, ayrıca bazı görüntülerde de camide erkekler namaz kılarken ya da Cuma hutbesini dinlerken içeri girip dolaştığı, erkeklerin namaz kıldığı alanın yanına ip ve perdelerle kendisine özel bir bölüm yapmaya çalıştığı görüldü.
Camiye namaz kılmak için gelenler yaşanan tartışma ve huzursuzlukların ardından cemaatin dağılmak üzere olduğunu söyledi. Batıkent Mahallesi´nde oturan Bekir Yıldız, temelinden bu yana camiye geldiğini ve cemaatin başka camilere gitmeye başladığını söyleyerek, "Biz bu caminin temelinden beri buradayız. Evimiz de hemen caminin yakınında zaten. Bir kadın var, o kadının şerrinden caminin cemaati 3-5 kişi kaldı. Sırf bu kadının şerrinden uzak durmak için civardaki camilere gidiyoruz. Gidiyor geliyor, cami cemaatini rahatsız ediyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Caminin her şeyine, parasına puluna karışıyor. Camiyi kendisinin yaptırdığını söylüyor. Bu camide onun aslında bir kuruşu yoktur. Bu cami Eskişehir halkıyla yapılmıştır" dedi.
Aynur E.´nin eşinin vefatının ardından kısa bir süre dernek yönetiminde görev yaptığını ifade eden Yılmaz, "Teyze, kocası öldükten sonra kısa bir dönem cami yönetiminde görev yaptı. Şu an yönetimde hiçbir görevi yok. Cami içinde erkeklerin yanına perde gerdi, orada namaz kılacağını söyledi. Aslında camimizde kadınların namaz kılacakları ayrı yerleri var, ayrı giriş kapıları da var. Biz, erkeklerin içinde namaz kılmasından rahatsızız. Erkeklere sataşıyor. Biz başka bir şey istemiyoruz, gelsin namazını kılsın. Camimiz müsait, yerimiz müsait. Bu cami bin 700 kişilik. Bir kadını mı sığdıramayacağız, gelsin, yer çok. Bayanlara yerimiz var. Hususi bayanlara yer yaptık ama gelgelelim erkekleri rahatsız ediyor, ağza alınmayacak küfürler ediyor. Çok şaşırmış durumdayız" şeklinde konuştu.
Caminin yapımında çok emek sarf ettiğini anlatan mahalle sakinlerinden Kurtça Şen de cemaatin Aynur E.´den çok şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu caminin kuruluşundan beri buradayız, emek sarf ettik. Ama camimizde istediğimiz kadar cemaat olmuyor. Bu kadın ne yapıyor? Cemaate çirkeflik yapıyor. `Ben yaptım, ben ettim´ diyor. Tek bir kimse yapmadı bu camiyi. Burada binlerce kişinin hakkı var. O kadının bir kuruş parası geçmedi buraya. Bu camini yapımında önderlik yaptı ama önderlik yaptı diye de bu camiye sahip çıkamaz. Kadın, erkeklerin olduğu yerde namaz kılamaz. Çünkü erkekle namaz kılındığı zaman erkeklerin namazı bozulur. Bir bakıyoruz kadın arkamızda namaz kılıyor. Dinimizde böyle bir şey yok. Namaz kılmaya gelsin. İmam odamız var orada kılabilir, bayanlara ayrı yerimiz var orada kılabilir namazını. Cemaatimiz çoktu ama şimdi 2-3 kişiye düştük."
Mahalleli kadınlar da bu tartışmalardan rahatsız olduklarını söyledi. Eşlerinin yakın olmasına rağmen huzursuzluklar nedeniyle başka camilere gitmek zorunda kaldıklarını kaydeden kadınlar, "Eşlerimiz hangi camiye gideceklerini şaşırdı artık. Burada camimiz varken uzak uzak camilere gidiyorlar, yazık günah değil mi? Benim eşim sabah namazına gelmeye korkuyor artık. Sen gelme, ben gelmeyeyim, kim gelecek bu camiye? Niye yapıldı bu cami? Bir bayan olarak teravihe gelmeye bile korkuyoruz. Soruyor `Sen nerelisin?´ diye. Anahtar belinde, istediğini soksun, istediğini sokmasın. Yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu.
Cami cemaati dilekçe verdikleri Eskişehir Valiliği ile müftülüğün yaşanan huzursuzluğa çare bulmasını istiyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-11-16 12:09:09

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