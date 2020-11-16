Türkiye’nin Venedik’i sonbahar renklerine büründü

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Sonbahar mevsiminin eşsiz renkleri Venedik’e benzerliği ile bilinen Eskişehir’in ünlü Porsuk Çayı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın sarı, kahverengi ve kızıl tonları Porsuk Çayı’nı süsledi. Üzerindeki rengârenk köprüleri ile bir başka güzel olan Porsuk ve sonbaharın uyumu objektiflere yansıdı. Renk cümbüşünün oluştuğu Porsuk, fotoğraf meraklılarının da uğrak yeri haline geldi.

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