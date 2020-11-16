Asayiş denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 şüpheli şahıs çeşitli suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Eskişehir Emniyet MüdürlüğüAsayişŞubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye ile Zafer mahallelerindeki denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan bu denetimlerde 14 şüpheli şahıs yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üst aramasında; 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, kesici ve delici aletler ilebir miktar uyuşturucu maddeele geçirildi.

Ayrıca farklı bölgelerde yapılan diğer denetimlerde ise çeşitli sulardan da 11 kişi gözaltına alındı.

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