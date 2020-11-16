Magandaların zarar verdiği kamelya onarıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin Güllük Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Er Cengiz Sözöz Parkı’nda magandaların verdiği zarar sonucu kullanılamaz hale gelen kamelya yapılan çalışma sonucu onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından çağdaş bir kent oluşturma hedefiyle hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan parklar, şehir magandaları tarafından tehdit ediliyor. Güllük Mahallesi Şehit Jandarma Er Cengiz Sözöz Parkı’nda bulunan kamelya da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Halkın ortak kullanımına sunulan parklarda bulunan kamelyaya zarar veren şehir magandaları, kamelyayı kırarak yıkılmasına sebep oldu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tepebaşı halkının ödemiş olduğu vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmez kişilerce tahrip edilmesinin üzüntü verici olduğunu kaydetti. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanların hep birlikte engellenebileceğini ifade etti.

Onarılarak yeniden kullanıma kazandırıldı

Öte yandan zarar gören kamelyanın yeniden kullanıma sunulması için çalışma başlatıldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zarar gören kamelyayı onardı. Onarılan kamelya, yeniden mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Güllük Mahallesi sakinleri de gerçekleşen olayı kınayarak kamu mallarına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

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