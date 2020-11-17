Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

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Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihallıççık ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar özellikle yüksek kesimlerde etkisini koruyan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görevliler, sisin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

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