Hayatını kaybeden polis memuru Ürgen son yolculuğuna uğurlandı

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Eskişehir’de polis memuru olarak görev yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Murat Ürgen, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli olan 47 yaşındaki Murat Ürgen, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastanede yapılan işlemlerin ardından Ürger’in cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene; polis memuru Murat Ürgen'in ailesi, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda polis memuru katıldı. Ürgen’in cenazesi Büyükdere Mahallesinde bulunan Nasrettin Hoca Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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