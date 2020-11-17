Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağır COVID-19 hastalığı riski KOAH hastalarında 5 kat artıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel; "KOAH hastalarında COVID-19 daha sık görülüyor"

İHA

Ağır COVID-19 hastalığı riski KOAH hastalarında 5 kat artıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel; "KOAH hastalarında COVID-19 daha sık görülüyor"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel, ağır COVID19 hastalığı riskinin KOAH hastalarında 5 kat arttığını anlatarak, "KOAH hastaları da toplumun tüm bireyleri gibi COVID19’a karşı standart kişisel koruyucu önlemleri almalıdır" diye belirtti.
18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yapan Erginel, hastalığın nefes yollarında mikroplarla değil bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. KOAH'ın, genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti ve yetersiz akciğer gelişimi gibi kişisel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan, hava yolları ve/veya hava keseciklerinde anormalliklerin yol açtığı kalıcı solunumsal yakınmalar ve hava akımı kısıtlanması ile karakterize olan yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu anlatan Prof. Dr. M. Sinan Erginel, "KOAH’ın görülme sıklığı dünyada 40 yaş üstü yetişkinlerde ortalama yüzde 11,7 Türkiye’de ise bölgesel değişiklik göstermekle birlikte yüzde 19,1’e çıkan oranlardadır. Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları ölümler, ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır ve bu ölümlerin yüzde 45,6 kadarı KOAH nedeniyle olmaktadır. KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü tütün ürünlerine maruziyettir. Çevresel tütün dumanı maruziyeti de KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. Akciğer gelişiminde yetersizlik ile ilişkili hasta faktörleri sağlıkta eşitsizlik, başta biyokütleye (odun, tezek benzeri yakıt) bağlı ortaya çıkan iç ortam ve dış ortam hava kirliliği; tozlu, dumanlı işyerlerinde çalışma ise diğer risk faktörleridir. KOAH’ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan ‘nefes ölçüm testi’ ile kolayca konabilmektedir. KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. KOAH tanısı konulan kişilerin sigara kullanımını bırakmaları, zararlı tozdan, gaz dumanından, hava kirliliğinden ve zararlı etkileri kanıtlanmış olan elektronik sigara kullanımından uzak durmaları gerekmektedir." dedi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel, tedavi sürecinin ardından pandemi sürecinden dolayı KOAH ve COVID19 ilişkisinden de bahsederek şunları anlattı;
"Türkiye’de ilk COVID19 vakasının bildirilmesi ile ülkemiz de pandemi sürecine girmiştir. Bu süreçten elbette kronik hastalığı olan hastalar ve onlara bakım veren sağlık merkezleri de etkilenmiştir. KOAH hastalarında COVID19 daha sık görülmemekle birlikte ağır COVID19 hastalığı riskinin KOAH hastalarında 5 kat arttığı bildirilmiştir. KOAH hastaları da toplumun tüm bireyleri gibi COVID19’a karşı standart kişisel koruyucu önlemleri almalıdır. Yapılan çalışmalarda pandemi nedeniyle yüz yüze klinik ziyaretlerinin azaldığı tespit edilmiş, aynı şekilde pulmoner rehabilitasyon programlarının kesintiye uğradığı da gözlenmiştir. KOAH hastaları alevlenme dönemlerini evde geçirmeyi tercih etmişlerdir. Bu süreçler için tele sağlık (uzaktan ya da online sağlık) uygulamaları geliştirilerek KOAH hastaları desteklenmektedir. SARSCoV2 pandemisi, KOAH hastalarının yönetimi ve tedavisinde değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediği hakkında birçok soruya neden olmuştur. COVID19 ve KOAH semptomlarının benzerliği bu iki hastalığın birbirinden ayırımı ve tanısı ile ilgili soruları da gündeme getirmiştir. Küresel Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Girişimi (GOLD) Bilim Komitesi, COVID19 pandemisi sırasında KOAH'lı hastaların yönetimine genel bir bakış sunmak için literatür taraması için yerleşik yöntemler kullanmıştır. KOAH hastalığının SARSCoV2 ile enfekte olma riskini artırıp artırmadığı açık değildir. COVID19'un toplum prevalansının yüksek olduğu dönemlerde spirometri ancak KOAH tanısı için önemli olduğunda ve/veya girişimsel prosedürler veya cerrahi öncesi akciğer fonksiyon durumunu değerlendirmek üzere kullanılmalıdır. KOAH hastaları sosyal mesafe, el yıkama ve maske/yüz kaplaması gibi temel enfeksiyon kontrol önlemlerini takip etmelidir. Hastalara özellikle yıllık influenza aşısı olmak üzere, uygun aşılar yapılmalıdır. Veriler sınırlı olsa da stabil KOAH tedavisi için inhalekortikosteroidler, uzun etkili bronkodilatörler, roflumilast veya kronik makrolidler kullanılmaya devam edilmelidir. KOAH alevlenmelerinde bilinen endikasyonlara göre sistemik steroidler ve antibiyotikler kullanılmalıdır. COVID19 enfeksiyonunun semptomlarını kronik altta yatan semptomlardan veya akut KOAH alevlenmesinden ayırt etmek zor olabilir. COVID19 şüphesi varsa, SARSCoV2 testi düşünülmelidir. Hastaneye yatış gereken ve pnömoni dahil orta ila şiddetli COVID19 gelişen hastalar, uygun şekilde favipiravir, deksametazon ve antikoagülasyon dahil olmak üzere önerilen farmakoterapötik yaklaşımlarla tedavi edilmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
YEREL HABERLER Eskişehirspor kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
Eskişehir ÇEL-DER bin 187 kişiye iş imkânı sağladı
YEREL HABERLER Eskişehir ÇEL-DER bin 187 kişiye iş imkânı sağladı
Hayatını kaybeden polis memuru Ürgen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden polis memuru Ürgen son yolculuğuna ...
Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu
Anadolu Üniversitesi öğrencilerine çalışma hayatı eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öğrencilerine çalışma hayatı ...
Korona virüs ile mücadelede sağlıklı ve dengeli beslenme
YEREL HABERLER Korona virüs ile mücadelede sağlıklı ve dengeli ...
Korona yayılımı artıran iki tehlikeli grup Gençlerdeki 'ben ayakta atlatırım’ algısı ile 'Virüsü geçirdim' diye maske ve mesafe kurallarına uymayanlar virüsün yayılımını arttırıyor Sağlık çalışanları vatandaşlarda yardım bekliyor Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken; "Etrafını enfekte eden genç grup ile 'Ben geçirdim' deyip rahat davrananlar tehlikeli gruplar" “Mart ayından beri çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve gerçekten çok yorulduk” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Başhekimi Profesör Dr.Muhammed Evvah Karakılıç; “Temas ne kadar azaltılırsa sağlık çalışanlarımızı da o kadar korumuş olacağız”
YEREL HABERLER Korona yayılımı artıran iki tehlikeli ...
Başkasının ehliyetini kullanan alkollü sürücü polis ekiplerine takıldı
YEREL HABERLER Başkasının ehliyetini kullanan alkollü sürücü polis ...
Magandaların zarar verdiği kamelya onarıldı
YEREL HABERLER Magandaların zarar verdiği kamelya onarıldı
60 yıldır süren Çatalhöyük kazısı başkanlığına ilk defa Türk bilim insanı getirildi Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkcan, 9 bin yıllık yerleşim yeri Çatalhöyük’teki kazı ekibinin başkanlığına getirildi Çatalhöyük Anadolu Üniversitesi öncülüğünde hak ettiği yere gelecek
YEREL HABERLER 60 yıldır süren Çatalhöyük kazısı başkanlığına ilk ...
Oğlunu korumak için kazayı üstlendi
YEREL HABERLER Oğlunu korumak için kazayı üstlendi
Başkan Kurt Hamamyolu esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kurt Hamamyolu esnafıyla buluştu
Lütfü Türkkan’a bir tepki de Eskişehirli kickboks antrenöründen geldi
YEREL HABERLER Lütfü Türkkan’a bir tepki de Eskişehirli kickboks ...
Asayiş denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Asayiş denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boks camiasından tepki aldı Türkiye Kick Boks Federasyonu, Lütfü Türkkan'ın özür dilemesini istedi
YEREL HABERLER İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boks ...
Espark’tan yeni yılda hediye şöleni
YEREL HABERLER Espark’tan yeni yılda hediye şöleni
İnönü Belediyesi GSK madalyalara doymuyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi GSK madalyalara doymuyor
Türkiye’nin Venedik’i sonbahar renklerine büründü
YEREL HABERLER Türkiye’nin Venedik’i sonbahar renklerine büründü
Camide huzursuzluk çıkardığı öne sürülen kadına, cemaatten tepki
YEREL HABERLER Camide huzursuzluk çıkardığı öne sürülen kadına, ...
Polis 10 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Polis 10 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli ...
Eskişehir'de konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de konut satışları azaldı
Eskişehir'de 325 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı, ekonomiye 705 milyon TL katkı sağlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 325 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı, ...
HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı
YEREL HABERLER HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı
Eskişehir’de kuraklık tedirgin ediyor Musaözü Göleti’nin ardından Porsuk Çayı’ndan beslenen Sarısu Sulama Kanalı da büyük oranda kurudu Eskişehir’deki kuraklığın boyutu gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de kuraklık tedirgin ediyor Musaözü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X