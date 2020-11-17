Şehrin göbeğinde tepki çeken görüntüler Kent merkezindeki bina çevresinde tedirgin eden pislik

Eskişehir’in en merkezi bölgelerinden biri olan Kurtuluş mahallesinde bulunan apartmanın bahçesindeki pislik ve kötü koku çevrede yaşayanların tepkisine sebep oluyor.

Kentin merkezi noktalarından biri olan Adalet Sarayı yakınlarında olmasıyla dikkat çeken 2 katlı bir apartmanın bahçesindeki çöpler ve etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İçerisinde yabancı uyruklu kişilerin de yaşadığı öğrenilen binanın bahçesine atılan; yatak, koltuk gibi atıl vaziyetteki eşyalar ile paletler ve kırılmış tuğlalar çirkin görüntüler oluşturuyor. Korona virüs salgının etkisini şiddetle devam ettirdiği dönemde binadan yayılan kötü koku ve ortaya çıkan çirkin görüntüler mahalleliyi tedirgin ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.