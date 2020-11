Türkiye’de yer yıl 160 bin aceleci bebek doğuyor

Ülkemizde her yıl 160 bin bebek dünyaya vaktinden önce “Merhaba” diyor. Doğdukları haftaya göre çoğu yaşamlarını tehdit edebilecek sorunlarla mücadele eden bu minik kahramanların çoğu ne yazık ki 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Prematüre doğum oranlarının sağlıklı bir hamilelikle azaltılabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, “Hamilelikte erken doğuma yol açabilecek risk faktörlerinden kaçınma ve uygun ortamda doğum ile prematüre bebeklerin dörtte üçünden fazlasının yaşamasını sağlayabilir” diyor. Dr. Kuşku, erken doğan bebeklerin doğduklarında el, ayak ve başlarının mor olması nedeniyle prematüre bebekleri mor rengin temsil ettiğini belirtiyor.

Yaşama şansı doğum haftasına bağlı

Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde, prematüre doğumlara dikkat çekmek, erken doğanlar ve ailelerine destek olmak, sorunların çözümü açısından küresel bir farkındalık oluşturmak için 100’den fazla ülkede çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün anne karnında 37 haftayı tamamlamadan doğan bebekleri prematüre olarak tanımladığını anlatan Dr. Mehmet Kuşku, “Dünyada prematüre doğum oranı yüzde 5 ila 18 arasında değişiyor. Ülkemizde ise bu oran yüzde 11,97 seviyesinde. Yani dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek, ülkemizde ise 160 bin bebek prematüre olarak dünyaya geliyor” diye bilgi veriyor.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) verilerine göre dünyada her yıl bir milyon bebek, erken doğum nedeniyle kaybediliyor. Araştırmalara göre 500 gramın altında dünyaya gelen her beş bebekten biri hayatını kaybediyor. Ağırlığı bin 500 grama ulaşanların yaşama oranı ise yüzde 6070’e ulaşıyor. Ülkemizde de yenidoğan ve 5 yaş altı ölümlerin en önemli sebebinin erken doğum olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Kuşku, bebekleri yaşatmanın da tek başına yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü dünyaya erken gelen bebekler, yaşamak için türlü zorluklarla da ilk günden itibaren karşı karşıya kalıyor. Doğum ne kadar erken olursa bebekte ölüm ve sakatlık oranının da o kadar yüksek olduğunu vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, prematüre bebeklerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları hakkında şunları söylüyor:

“Prematüre doğanlar yaşamak ve sağlığına kavuşmak için aylarca yoğun bakımda yatmak zorunda kalıyor. Hayatta kalmak için birçok enfeksiyon ajanına, hastalığa ve tıbbi müdahalelere karşı savaş veriyorlar. Yaşama şansını yakalayanların çoğunda kronik akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, görme bozuklukları, serebral palsi, öğrenme güçlüğü, kalp hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklar zamanında doğanlara oranla daha fazla görülüyor. Başkasına bağımlı yaşam ve işgücü kaybı kendisini olduğu kadar ailesini, toplumu ve sağlık sistemini de olumsuz etkiliyor.”

Hamilelik dönemine dikkat

Prematüre doğum hakkındaki bilgiler olumsuz gibi görünse de alınacak tedbirlerle bu kötü tabloları önlemek mümkün. Erken doğumlardan kaynaklanan ölüm ve sakatlıkların önlenmesinin sağlıklı bir hamilelikle başladığını kaydeden Dr. Mehmet Kuşku, “Hamilelikte risk faktörlerinden uzak durmak, uygun tıbbi bakım, uygun şartlarda doğum ve bebeğe iyi bakım verilmesi prematüre bebeklerin dörtte üçünden fazlasının yaşamasını sağlayabilir. Bu küçük savaşçılara yeterli destek verildiği takdirde zamanında doğanları yakalama ve hatta geçme potansiyeline sahip olabilirler” diyor.

Dünya Prematüre Günü’nün bu yılki temasının ''Çok erken doğan bebekler için birlikte geleceğe bakmak'' olduğunu belirten Dr. Mehmet Kuşku, “Erken doğan bebeklerin de zamanında doğanlar kadar yaşamaya, sağlıklı büyümeye ve mutlu geleceği olması isteniyor” diyor.

