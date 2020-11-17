Eskişehir İnönü ilçesinde Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2'nci etabında yol yapım çalışması tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilk etabı haziran ayında asfalt çalışması ile tamamlanan yolun 2’inci etabı olan bin 600 metrelik bağlantı yolunda stabilize yol yapım çalışması tamamlandı. Tarımla uğraşan ilçe sakinlerinin ağırlıklı olarak kullandığı yol çiftçilerin Kütahya karayolunu kullanmadan tarım arazilerine daha güvenle ulaşmalarını sağlayacak.

İlçe sakinleri Yukarı Havuzlar Ilıca Yolunun 2'nci etabının tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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