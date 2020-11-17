Eskişehir´de polis memuru, kansere yenik düştü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de görev yapan 26 yıllık polis memuru Murat Ürgen (47), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde görevli polis memuru evli ve 1 çocuk babası Murat Ürgen, bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavisi gördüğü Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Polis memuru Ürgen için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ürgen´in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve mesai arkadaşları da katıldı. Ürgen´in ailesi Türk bayrağına sarılı Ürgen´in tabutu başında gözyaşı döktü. Murat Ürgen´in cenazesi uğurlama töreninin ardından Nasrettin Hoca Camii´nde kılınan cenaze namazına müteakip Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Murat Ürgen´in ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-11-17 14:07:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.