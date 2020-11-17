Eskişehir´de polis memuru, kansere yenik düştü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de görev yapan 26 yıllık polis memuru Murat Ürgen (47), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde görevli polis memuru evli ve 1 çocuk babası Murat Ürgen, bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavisi gördüğü Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Polis memuru Ürgen için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ürgen´in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve mesai arkadaşları da katıldı. Ürgen´in ailesi Türk bayrağına sarılı Ürgen´in tabutu başında gözyaşı döktü. Murat Ürgen´in cenazesi uğurlama töreninin ardından Nasrettin Hoca Camii´nde kılınan cenaze namazına müteakip Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Murat Ürgen´in ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-17 14:07:40



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