Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, antibiyotikler bakteri kaynaklı enfeksiyonların temel silahı olsa da hekim tavsiyesi olmadan veya aşırı dozda kullanılan antibiyotik kullanımlarının sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

18 Kasım Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, antibiyotiğin aşırı düzeyde kullanılmasının sonuçlarına da değinen Bilge "Özellikle kış döneminde viral enfeksiyonlarda grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar artmakta ancak her öksürük, balgam, ateşi olan insanda bakteriyel bir enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Hastalar bu tür belirtileri olduğunda antibiyotikle düzeleceği kanısındalar. Böyle kullanım sonucunda vücutta antibiyotiğe karşı direnç oluşur ve gerçekten antibiyotik gerektiren enfeksiyonlara karşı antibiyotik vücut direnciyle karşılaşmaktadır. Antibiyotik, her enfeksiyon oluştuğunda kullanılması gereken bir ilaç değildir" dedi.

Aynı hastalık söz konusu olduğunda bir başkasının kullandığı antibiyotiğin kullanılmasının çok sakıncalı olduğunu belirten Müdür Bilge, "Solunum sistemi veya herhangi bir enfeksiyon rahatsızlıkları birbirine çok benzer. Komşu veya bir tanıdığınızın kullandığı ilacı kullanmak çok yanlış bir yaklaşım. Şikâyetleriniz olduğunda daha önceden kullandığınız ilacı kullanmayınız. Mutlaka bir hekime başvurunuz. Hekim size antibiyotik önermiyorsa antibiyotik yazmasında ısrarcı olmayınız. Antibiyotiklerin; böbrek, karaciğer hasarına ve uygunsuz ilaç etkileşimlerine yol açabileceğini hatta ölümcül komplikasyonları da olabileceğini unutmayınız.

Uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenmesi ile, ayaktan tedavi edilen hasta sonuçlarında düzelme, antibiyotiğe bağlı ishal riskinde azalma, sağlık harcamalarında azalma, antibiyotik direncinde azalma ve hasta yatış süresinde azalma sağlanacağına da dikkat çeken Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Hekimlere de tavsiyelerde bulunarak; bir çok hasta antibiyotiklerin zararlı olabileceğini düşünmemektedir. Karaciğer ve böbrek üzerine olan yan etkileri ve direnç gelişimi hastaya anlatılmalıdır, hasta veya yakını ile birkaç gün içindeki beklentiler paylaşılmalıdır (hastalığın gidişatını, iyileşme dönemini). Hastaya durumunun tekrar değerlendirilebileceği ve uygun görüldüğünde antibiyotik tedavisine başlanacağı belirtilmelidir.

Müdür Bilge Covit19 pandemisine sebep olan etkeninde bir virüs olduğunu vurguluyarak, tedavisinde antibiyotik kullanımın etkisinin olmayacağını belirtip covit rahatsızlığı olan vatandaşların kendilerine verilen covit ilaçlarını düzenli kullanmaları konusunda uyararak, hastalar hekime danışmadan antibiyotik kullanmamalı, antibiyotik yazdırmak için hekimlere baskı oluşturmamalıdır. Herkese enfeksiyonsuz, sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler dilerim” dedi.

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