GÃ¼z dÃ¶nemi iÃ§in kayÄ±tlar baÅŸlÄ±yor

TepebaÅŸÄ± Belediyesi GenÃ§lik Merkezleri 2020 GÃ¼z DÃ¶nemi KurslarÄ± baÅŸlÄ±yor. Kurslar, pandemi dolayÄ±sÄ±yla kÄ±sÄ±tlÄ± kontenjanda ve koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde aÃ§Ä±lacak.

TepebaÅŸÄ± Belediyesi, her yÄ±l on binlerce kiÅŸinin faydalandÄ±ÄŸÄ± ve 3 noktada hizmet veren GenÃ§lik Merkezleri ile genÃ§lerin geliÅŸimine destek olmayÄ± ve geleceklerine katkÄ± saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GenÃ§lik Merkezleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2020 GÃ¼z DÃ¶nemi KurslarÄ± iÃ§in de kayÄ±tlar online olarak, 20 KasÄ±m tarihinde saat 12.00â€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. YÃ¼z yÃ¼ze gerÃ§ekleÅŸtirilecek kurslar kapsamÄ±nda Ä°ngilizce speaking, photoshop, temel oyunculuk, gitar (2 grup), temel bateri, uzun sap baÄŸlama (2 grup), dans ve tiyatro kurslarÄ