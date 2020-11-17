Eskişehir´de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici´nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-17 16:31:32



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