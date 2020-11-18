ANDA ekibinden 'Ateş Savaşçıları'na destek

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Eskişehir Temsilciliği yöneticilerinin Orman Bölge Müdürü Recep Temel’i ziyaretinde, 1520 kişiye orman yangınlarının söndürülmesi konusunda eğitim verilmesine ve gönüllü orman itfaiyecisi olmalarına karar verildi.

Ziyarette, yakın zamanda meydana gelen İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ANDA Kardeşe Vefa Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 30 ilde yapılanması bulunan ANDA Arama Kurtarmanın özellikle son 3 yıldır çok yoğun olarak çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Bu yıl meydana gelen Elazığ Depremi, Bursa Kestel Sel Felaketi, Giresun Sel Felaketi, Hatay Orman Yangınları ve İzmir Depremi gibi büyük çaplı felaketlerde ANDA Arama Kurtarmanın önemli katkılar sağladığı anlatıldı. Dernek üyesi Çağrı Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, diğer afetlerde olduğu gibi orman yangınlarının söndürülmesinde de görev almak istekleri dile getirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden 1520 kişiye, orman yangınlarının söndürülmesi konusunda eğitim verilmesine ve gönüllü orman itfaiyecisi olmalarına karar verildi.

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