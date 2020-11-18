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ESO heyetinden ilçe belediyelerine ziyaret Yerel ve kırsal alanda kalkınma konuşuldu

İHA

ESO heyetinden ilçe belediyelerine ziyaret Yerel ve kırsal alanda kalkınma konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ile birlikte bazı ilçe belediyelerini ziyaret etti. Ziyarette ilçelerin üretim potansiyelleri ile birlikte Yerel ve Kırsal Kalkınma projesi gündemi oluşturdu.
ESO Yönetimi gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin ilk gününde Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi belediyeleri ile görüşerek ESO’nun faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretin asıl gündeminde BEBKA’nın Yerel ve Kırsal Kalkınma projesi yer aldı.
Eskişehir’in üretim potansiyelini harekete geçirecek projeleri desteklediklerini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması noktasında ESO olarak her türlü desteğe, iş birliğine hazırız.” dedi.
Eskişehir’de kırsalın sosyoekonomik olarak yaşanabilirliğinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Başkan Kesikbaş, “Kırsal toplumun kendi yöresinde sürdürülebilir iş ve yaşam koşullarına ulaşmasıyla birlikte bunun artırılması gereklidir. Çünkü; bölgesel kalkınmanın önemli bir bileşeni olan kırsal kalkınmadır ve biz kırsal kalkınmayı destekleyecek her türlü yaklaşımın içinde olmaktan son derece memnuniyet duyarız.” diye konuştu.
BEBKA’nın Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı hakkında bilgi veren Kesikbaş, programın toplam bütçesinin 8 Milyon TL ve proje başına mali destek tutarının ise azami olarak 1 Milyon 500 bin TL olduğunu belirtti. Kesikbaş proje önceliklerinin ise; Kırsalda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması, Kırsalda yürütülen tarımsal faaliyetlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, Tarımsal atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi olarak açıkladı.

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