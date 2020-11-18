Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru Örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, "COVİD19 Pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 20202021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacak" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.