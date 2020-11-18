Odunpazarı Belediyesi müzeleri ziyarete kapatıldı

Odunpazarı Belediyesi, artan COVİD19 (koronavirüs) vakalarının ardından müzelerini ziyarete kapattı.

Odunpazarı Belediyesi, ‘Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı’ kapsamında tüm Türkiye ve Eskişehir’de artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeniyle; Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu KırımTatar Müzesi, Sıcak Soğuk Cam Atölyesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi ile Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Hamamyolu Kütüphanesi’ni geçici bir süreyle ziyarete kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığı düşünülerek belediyeye ait müzelerin geçici bir süreyle ziyarete kapatıldığını duyurdu. Turizm Ofisi, gençlik merkezleri ve kültür merkezlerinin ise açık olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların korona virüs salgınına karşı tedbirli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetler uymalarını isteyen yetkililer, “Korona virüse karşı en büyük gücümüz aldığımız tedbirler. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Mümkün olduğunda evlerimizden çıkmayalım. Güzel günler bizleri bekliyor” dedi.

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