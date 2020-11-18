ESOGÜ’de tablo gibi sonbahar manzaraları

Sonbaharın gelişiyle birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsünde tablo gibi sonbahar manzaraları oluştu.

Toplamda 550 bin metrekare yeşil alanı ve 150 bin metrekare koruluğu ile çınar, meşe, karaçam, sedir, akçaağaç, atkestanesi, ıhlamur gibi pek çok ağaca ev sahipliği yapan ESOGÜ’de yeşil yerini sonbaharın bin bir tonuna bıraktı. ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi ise kampüsteki renk cümbüşünü hazırladığı video klip ile pandemi dolayısıyla kampüste olamayan öğrenciler ile paylaştı.

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