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Sektör ve mühendislik öğrencileri için temel bir kaynak: “Mühendislik Ekonomisi”

İHA

Sektör ve mühendislik öğrencileri için temel bir kaynak: “Mühendislik Ekonomisi”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kahya’nın yayınlanan “Mühendislik Ekonomisi” kitabı uzun yıllardır endüstri mühendisliği alanında hem akademi hem de sektör için önemli kaynak olarak okuyucu ile buluşuyor.
Kitapta mühendislikte maliyet ve karın sistematik değerlendirilmesine ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. 1988 ve 1989 yıllarında alanda bir yardımcı kaynak sunmak amacıyla oluşturulan notlarla başlayan çalışmalar bugün Prof. Dr. Emin Kahya’nın kitabında ESOGÜ Yayınevi tarafından yapılan yeni baskı ile okurla buluşuyor.
Prof. Dr. Emin Kahya, kitabın önsözünde çalışmaların kitaba dönüşme süreci ve çalışmanın içeriğine ilişkin olarak, “Mühendislik Ekonomisi gerek üretim ve gerekse ticari projelerin maliyet ve kârının sistematik değerlendirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır. Mühendislik Ekonomisi yöntem ve ilkeleri, mühendislik, genel yönetim ve güncel yaşantımızda pek çok alanda uygulanabilir. Özellikle, bir işletmenin fiziksel varlıkları ilgili finansal kaynakların kullanımını analiz etmek için yararlanılabilir. İşletmenin faaliyetleri arasında yer alan bir üretim hattında kullanılacak kaynağın satın alımının ekonomikliği, bir parça, makine, taşıma sistemi, ürün veya servis için alternatifler arasında en iyinin seçimi, satın almakiralama gbi kararlar mühendislik ekonomisi kavram ve teknikleri ile sonuca ulaşılabilecek problemlerdir. İlk kez 1988 ve 1989 yılında Yavuz Göktaş ile birlikte, örnek ve alıştırmalar yönüyle destek vermek ve birkaç konuda temel bilgi sunmak amacıyla, yardımcı kaynak olarak, Mühendislik Ekonomisi notu (MMF Yayın No : 96) hazırlanmıştır. 1994 yılında, yerli ve yabancı çok sayıda kaynaklardan yararlanılarak, bugünkü kitabın özünü teşkil eden 6 konuda kapsamlı bilgi içeren, 235 sayfalık, özgün bir kitap hazırlanmıştır. Kitapta, 51 adet konu içinde örnek, 45 adet konu sonunda çözümlü alıştırma ve 156 adet soru yer almıştır. 1999 yılında, iki yeni bölüm daha eklenmiş, mevcut konularda geliştirmeler sağlanmış ayrıca gerek iş gerekse güncel yaşantıdan yoğun örnekler verilerek uygulanabilir bilgilerin verildiği “Genişletilmiş İkinci Baskı” olarak basılmıştır. Her bölümde, konu içinde yeterince örnek verilmesine rağmen, konu sonunda da güncel problemlerin ele alındığı ’Çözümlü Alıştırmalar’ başlığı altında, ilave örnekler verilerek kavranabilirlik arttırılmaya çalışılmıştır. Her konunun sonunda yeterli sayıda alıştırmalar da mevcuttur. Kitapta; 121 adet örnek ve 126 adet soru olmak üzere toplam 247 alıştırma yer almaktadır. Mühendislik Ekonomisi, paranın zaman değerini esas alarak, bir tezgah alımı gibi küçük ölçekli yatırımların değerlendirilmesine odaklanır. Paranın zaman değeri faiz sistemleri ile belirlenebilir. Kitabın birinci bölümünde, yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan tüm formüllerin temelini oluşturan ve en yaygın kullanılan faiz sistemlerinden biri olan bileşik faiz ve muhtelif boyutları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, farklı yapıda örnekler verilmiş olsa da temel formüllerin çıkartımı ve muhtelif uygulamaları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan temel değerlendirme yöntemleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise birden fazla yatırım seçenekleri arasında en uygun seçeneği belirleme yaklaşımı açıklanmıştır. Yatırımların hangi üretim miktarında kâra geçeceği, belli bir miktarda kârı, sabit masrafı vb. karşılayacak üretim seviyesinin ne olması gerektiği ve işletmelerin sık sık karşılaştıkları satın almakiralama, satın almaüretim ve teçhizat seçimi gibi çoğu ekonomik karşılaştırmalar başabaş analizi yapısındadır. Beşinci bölümde, başabaş analizi ele alınmıştır. Altıncı bölümde yenileme amaçlı olarak yatırımların değerlendirilmesi sunulmuş, yedinci bölümde amortisman ile gelir vergisinin yatırım kararlarını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Kitabın sekizinci bölümünde, ilk kez bu baskıda, bir halı saha, benzin istasyonu, atölye, fabrika gibi yeni yatırımların nasıl analiz edileceği, sadece ekonomik (finansal) boyutu ile ele alınmıştır. Son bölümde ise enflasyon ile faiz oranı arasındaki fark açıklanmış, enflasyonun yatırım kararlarına etkisi tartışılmıştır.” diye belirtti.

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