ESOGÜ'de Yazılım Mühendisliği Bölümü açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gelişimini hızla sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde açılacak bölümlere bir yenisi daha eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun uygun bulmasının ardından ESOGÜ MühendislikMimarlık Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı açılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Teknolojinin günümüzde geldiği noktada yazılım mühendisleri, hayatımızın pek çok alanına giren bilgisayarlar ve akıllı cihazlarda kullanılan yazılımların tasarımı, programlanması, işletilmesi ve iyileştirilmesinde görev almaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği günümüzün ve geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.