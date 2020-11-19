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Fiyatları ucuz etkileri çok fazla Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek küçük bütçeli bitkiler doğru kullanımla sağlığımızı korumada çok etkili olabilir Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan “Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz" "Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar”

İHA

Fiyatları ucuz etkileri çok fazla Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek küçük bütçeli bitkiler doğru kullanımla sağlığımızı korumada çok etkili olabilir Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan “Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz" "Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar”

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan, havaların soğumasıyla birlikte gelecek kış aylarında vatandaşların bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sağlıklarını koruyabilecekleri bitkilerin kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, “Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz. Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 2025 TL civarında tutar” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile birlikte gelen kış günlerinde vatandaşlar sağlık konusunda daha çok hassas olurken aktar Tezcan, bu günlerde doktora gitmeden doğal ürünlerle sağlıklı kalmanın ipuçlarını dile getirdi. Tezcan konu ile ilgili anlatırken, “Malumumuz kış ayları geliyor. Havalar soğumaya başladı. Eskişehir’in kuru ayazı var. Artı bütün dünyayı da etkisi altına alan Covid19 salgını var. Hem bu salgınlardan hem de grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış aylarının getirebileceği rahatsızlıklara karşı halkımızın, müşterilerimizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bitkiler kullanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuşmasını başlattı.

“Bitki ürünleri hayat kurtarır”
Bitki ürünlerinin insan vücudunda olan olumlu etkisini dile getiren Tezcan, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu, narçiçeği, tarçın, kekik gibi bitkilerin faydalarını saydı. Tezcan, “İnsanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirdikleri zaman, her türlü hastalığa karşı vücut dirençlerini artırmış olurlar. Her türlü hastalığa karşı önlemlerini muazzam derecede almış olurlar. Bu hastalıklara karşı vücut direncimizi artıracak ne tür bitkiler kullanabiliriz? Ne tür takviyeler alabiliriz? Günlük hayatımızı kolaylaştıracak ne tür bitkiler kullanabiliriz? Bunlardan bahsetmek isterim özellikle. Kış aylarımızın vazgeçilmez bitkileri var. Bunların başında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu, narçiçeği, tarçın, kekik gibi bitkiler geliyor. Virüslerin sebep olduğu rahatsızlıklara kekik ve kekik yağını müşterilerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü kekiğin ve kekik yağının içerisinde doğal olarak bulunan karvakrol maddesi var. Bu madde virüslere karşı vücutta büyük bir savaş açıyor. Kekik yağının vücutta yenemeyeceği hiçbir virüs kaynaklı rahatsızlık yok. Allah’ın izniyle bu kekik yağını düzenli kullandıkları zaman her türlü virüs kaynaklı rahatsızlıklara faydası oluyor” şeklinde konuştu.

“Atom çayı şey şeye fayda ediyor”
Aktar Tuncay Tezcan, kış aylarında belli bir miktarda aktar ürününü katarak hazırlanan atom, insanlar sağlığına son derece olumlu etkilediği, kışlık hastalıklarından koruduğu ifade etti. Tezcan, “Grip gibi bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlıklara kolay kullanımı olan çay, bitki çayı gibi içecekler hazırlayabilirler. Bu şekilde bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirebilirler. Bunun için neler yapabilirler? Özellikle akşamları ıhlamurun içine kök zencefil, kök tarçın, kök havlıcan, kuşburnu hibiskus (Narçiçeği), kekik, elma kabuğu, elma kurusu ilave ederek güzel bir kış çayı hazırlanabilir. Ailecek güvenle tüketebilecekleri bir çaydır. Her akşam 12 bardak içmelerini tavsiye ediyoruz. Sabahları işe veya okula gitmeden önce vücut dirençlerini artıracak, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek, hastalıklara karşı vücuda sağlam bir duvar oluşturacak karışım yapabilirler. Bir bardak suyun içine yetişkinler için 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu özü, 12 damla kekik yağı, yaş grubuna göre 510 damla propolis, 1 çay kaşığı çörekotu yağı, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zencefil kullanarak güzel bir karışım hazırlayabilirler. Bu karışımları sabahları aç veya tok olmaları fark etmez 1 bardak içtikleri zaman vücut dirençleri, bağışıklık sistemleri minimum düzeye gelir. Muazzam derecede bir savunma kalkanı oluştururlar. Allah’ın izniyle de bütün hastalıklara karşı vücut dirençlerini kuvvetlendirmiş olurlar” diye anlattı.

Fiyatlar makul
Aktar Tezcan, belirttiği ürünlerin fiyatlar konusunda da bilgi verdi. Tezcan, bu ürünlerin fiyatları her vatandaşın alım gücünde olduğu diyerek, “Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz. Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 2025 TL civarında tutar. Az miktarda alıp taze tüketmelerini öneriyoruz. Yani 4 kişilik bir ailenin kullanacağı haftalık 25 lira civarlarındadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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