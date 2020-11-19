Kırka'ya yeni pazar yeri

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Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi halkı yeni halk pazarı alanına kavuştu.

Seyitgazi Belediyesi tarafından alınan karar ile Emirler caddesi ve Kırka çarşı camisinin etrafında daha geniş ferah pazar alanına kavuşan esnaf ve vatandaşlar, alınan kararı olumlu yönde karşıladı. Kırka halkı Covid19 önlemleri altında alınan rahat bir pazar alışverişine kavuştu.

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