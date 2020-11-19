Mevsim geçişlerinde görülen duygu değişimlerine dikkat Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte salgılanan mutluluk hormonu 'Serotonin' azalıyor TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: “Serotonin hormonun azalmasıyla birlikte olumsuz durumlar yaşanır”

Mevsim geçişlerinde meydana gelebilecek duygu değişimleri hakkında uyarılarda bulunan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, “Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte salgılanan ve mutluluk hormonu da olarak bilinen Serotonin hormonu da azalır” dedi.

“Güneş ışığına maruz kalma azaldıkça kişinin yaşam enerjisinde de azalma olur”

Mevsim geçişlerinde meydana gelen değişik hava koşulları nedeniyle birçok insanda farklı duygular ortaya çıkabiliyor. Özellikle pandemi sürecinin de etkisiyle oluşabilecek duygu değişimlerinin olumsuz yönde arttığını ifade eden Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, “Yaz aylarının sona ermesi ile başlayan sonbahar, birçok insanda ruh halinde değişime yol açıyor. Güneş ışığına maruz kalma azaldıkça kişinin yaşam enerjisinde de azalma olur. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle yaşanan kayıplar, virüse karşı duyulan kaygı ve belirsizlik, iş ile sosyal hayattaki değişim duygu ve uyku yapısında bozulmaya sebep olabiliyor. Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte salgılanan ve mutluluk hormonu da olarak bilinen Serotonin hormonu da azalır. Bu da insanlarda çeşitli olumsuz durumlara neden olur. Örnek vermek gerekirse, mutsuz ve huzursuz bir ruh hali, sürekli uykulu hissetme ya da uyuyamama, kendini suçlu hissetme ve değersizlik duygusu, sinirli ve gergin bir ruh hali, dikkat eksikliği ve odaklanamama, yorgunluk ve bitkin olma durumu, iştahsızlık ya da aşırı kilo alma, kaygı bozuklukları gibi duygu değişimlerine yol açar” ifadelerini kullandı.

“Salgılanan melatonin hormonu azaldığında uyku yapısı ve düzeninde de bozulmalar ortaya çıkabilir”

Duygu değişimlerinde meydana gelmesini ardından bazı hormonların azalabileceğini söyleyen TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, melatonin hormonunun azalması durumunda uyku düzeninde bozulma olacağını belirtti. Uyku düzeninin bozulması durumunda ise bireylerde çeşitli sorunların görülebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Fidan, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Salgılanan melatonin hormonu azaldığında uyku yapısı ve düzeninde de bozulmalar ortaya çıkabilir. Uyku düzeninin kötü olması gün içerisinde yorgunluk yaşanmasının yanı sıra dikkat ve hafıza problemini, çalışma performansını ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunların çözümü için; güneş enerjisinden oldukça fazla yararlanın yani güneş olduğu sürece perdeleri açık tutulmalı, açık havada yürüyüşler yapın ve spor yapmaya çalışın, sağlıklı beslenin, bol bol su için, sabah yataktan erken kalkın ve bunları düzenli uygulamaya çalışın.”

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