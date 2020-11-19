Ürettiği 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesisi Sultandere Mahallesi’nde yaşayan üretici Hüseyin Er, 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor. Sultandere Mahallesi’nde yaşayan ‘Hacı Bakkal’ lakaplı Hüseyin Er, kendi ürettiği bal kabaklarını Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne bağışladı. Her yıl kendi ürettiği bal kabaklarını Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne bağışlayan Er, bu yıl da yaklaşık 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi’ne verdi. Bağışlanan kabağın bir kısmından kabak tatlısı yapan Aşevi yetkilileri, kabak tatlılarını Aşevi’ne yemek almaya gelen yüzlerce ihtiyaç sahibine dağıttı. Kalan kabaklar ise talep eden ihtiyaç sahiplerine bütün haliyle verildi.

Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Hüseyin Er’e yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti.

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