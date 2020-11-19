Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor



ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan Serhan Ögel (32), dedesinden ve babasından gelen balıkçılık hobisini sürdürürken, tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirdikten sonra yeniden suya bırakıyor. Avlanmayı spor amaçlı yaptığını belirten Ögel, "Biz dernek olarak etçil değiliz yani tuttuğumuz balıkları yemeyiz, satmayız hatta bazı üyelerimiz balık yemeyi bile sevmez. Bu işe gönül verdik, bu etkinliği spor için koruma içgüdüsüyle yapıyoruz. Büyük balık tutuğumuz zaman çok seviniyoruz hatta balığa sarılıyoruz, fotoğraf çekiyoruz" dedi.

Eskişehir´de şirkette çalışan Serhan Ögel, dedesinden ve babasından miras kalan balıkçılık hobisini Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olarak sürdürüyor. Maliyeti yüksek olta malzemelerini alarak, Eskişehir ve çevresinde ava çıkan Ögel, yakaladığı büyük balıklarla sarılıp, fotoğraf çektirdikten sonra yeniden suya bırakıyor. Balıkçılığı spor olarak gördüğünü kaydeden Ögel, canlı çeşitliliğini korumak için tüm balıkçıları da bunu yapmaya davet ediyor.

'KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE YAPIYORUZ'

Tüm dernek üyelerinin balıkçılığı spor ve hobi olarak gördüğü için tuttukları balıkları geri bıraktığını anlatan Serhan Ögel, "Eskişehir ve çevresinde ekip olarak 20 kiloluk yayın balığını avladık. Eskişehir'de büyük balık tutmak çok rastlanılacak bir durum değil, onun için tutuğumuz zaman çok seviniyoruz hatta balığa sarılıyoruz, fotoğraf çekiliyoruz. Ayrıca şahsi olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde 110 santimetre kadar turna balığı avladım. Biz dernek olarak etçil değiliz yani tutuğumuz balıkları yemeyiz, satmayız hatta bazı üyelerimiz balık yemeyi bile sevmez. Bu işe gönül verdik, bu etkinliği spor için koruma içgüdüsüyle yapıyoruz" dedi.

Avlanan balıkları geri salmasının çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendiğini belirten Ögel, "Balıkçıları da en azından vicdani sınırlar çerçevesinde avlanmaya davet ediyorum. Çünkü bu balıklar Türkiye'nin her yerinde yok, korunaklı yerlerde yetişiyorlar. Ne kadar korursak, o kadar büyük balık tutarız, ana teması bu, biz bu bağlamada hareket ediyoruz, bunlar bizim geleceğimize yatırım" diye konuştu.

Tuttuğu balıklarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da paylaşan Serhan Ögel, balıkçıların ve görenlerin de takdirini topluyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2020-11-19 16:47:39



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