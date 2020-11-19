Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ´a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-11-19 17:33:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.