Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ´a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-11-19 17:33:47
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