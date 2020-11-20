Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor

İHA

Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor

Şiddet gördükten sonra kick boksa başlayan, ardından Belçika’da şampiyonluk yaşayan ve bir sakatlık geçirmesi sebebiyle kariyerine antrenör olarak devam eden İpek Dönmezer, tüm kadınları kick boks yapmaya davet etti.
Yumruk ve tekme odaklı bir spor olan kick boksun çıkış yeri Japonya olarak kabul ediliyor. Karate ve boksun birleşiminden ortaya çıkan kick boks, özellikle kendini şiddete karşı korumak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda kadınların hem spor yapıp sağlıklı olmak hem de karşılaşabilecekleri şiddet ve taciz gibi durumlarda kendilerini savunmayı öğrenmek istedikleri görülüyor. Hâl böyle olunca kick boksa olan ilgi artıyor. Bu spor sayesinde insanların hem kendilerine olan güvenlerinin yükseldiği hem de daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğu belirtiliyor.

“Şiddet gördüm, spora başladım”
Dünyanın hemen her yerinde yaygın bir spor olan kick boksta en önemli unsurların teknik bilgi, güç ve deneyim olduğu ifade ediliyor. İki rakip arasında çeşitli tekme ve yumruk teknikleri kullanılarak icra edilen bu sporda antrenmanlar da önemli bir yer tutuyor. Beş yıldır boks hocalığı yapan Belçika doğumlu İpek Dönmezer, dövüş sporlarına her zaman meraklı olduğunu belirtirken bir şiddet olayıyla karşılaştıktan sonra bu spora başlamaya karar verdiğini söyledi. Dönmezer “Dövüş sporlarına zaten çok meraklıydım, bu sporları çok seviyordum ve gerçekten yatkındım bu işe. Sonrasında bir şiddet olayım oldu, bir erkekten şiddet gördüm. Bunun üzerine bu spora başlamaya karar verdim. Savunma tekniklerini, birini yaralamadan nasıl etkisiz hale getirebileceğimi öğrenmek istedim ve bu şekilde spora başladım” şeklinde konuştu.

“Belçika’da nakavtlarla şampiyon oldum”
Daha önce Belçika’da yaşayan ve kick boksa da orada başladığını belirten 24 yaşındaki Dönmezer, yaşadığı bir sakatlığın ardından müsabakalara katılmayı bırakmak zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:
“İlk olarak Belçika’da maçlara çıktım. Üç dört maça çıktıktan sonra şampiyonluğum oldu, üç galibiyetim nakavt ile gerçekleşti. Ardından bir sakatlık yaşadım ve bir sene yatmak zorunda kaldım. Tekrar sporcu olarak devam etmek istedim ama maalesef sakatlığımdan ve ayrıyeten modellik yaptığımdan dolayı devam etmedim, hocalığa başladım. Bu şekilde ilerledi benim için ve şu anki işimi bırakmayı da asla düşünmüyorum. Hoca olmam üç dört yıl sürdü”.

“Tüm kadınlar bu sporu öğrenmeli”
Kadınların hepsinin spora başlamasını ve savunma tekniklerini öğrenmesini istediğini aktaran İpek Dönmezer, “Her gün kadın cinayetleri, dayak, şiddet, taciz olayları oluyor. Kadınlarımız savunma tekniklerini öğrendikten sonra sıkıntı yaşamazlar, kendilerine güvenleri artar. Bir insanı yaralamadan etkisiz hale getirebilirsiniz, bunlar çok kolay şeyler. Aşamalarla 678 ay içerisinde olan şeyler. Hiçbir bayanı teknik öğretmeden göndermiyoruz. Bayanlara tavsiyem; lütfen dövüş sporlarını ve savunma tekniklerini öğrenin, özgüveniniz artar, kimse size zarar veremez ve eziyet çekmezsiniz” dedi.


“Kadınlar erkeklerden daha avantajlı”
Kick boksun gerektirdiği esneklik, çeviklik gibi fiziksel özelliklerden dolayı kadınların bu sporda erkeklere oranla daha avantajlı olduğu aktarıldı. Uzun yıllardır boks camiasının içerisinde yer alan tecrübeli antrenör Mehmet Ömürlü, konu hakkında “Şiddeti hiçbir zaman durduramayız. O yüzden kadın şiddete karşı kendini savunmak zorundadır. Kadınlar ilk geldiklerinde yumruk ve tekme atmayı öğretiyoruz. Sonra omuzlarını, vücudunu, ayaklarını nasıl kullanacağını öğretiyoruz. Bir sporcu devamlı bir şekilde gelirse altı ila sekiz ay arasına pişmiş ve kendini yetiştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kick boksta erkeklere göre avantajları var. Kadınlar erkeklere kıyasla daha esnek ve kadınların vücutları bu spora daha yatkın olduğu için teknikleri daha çabuk kavrıyorlar. Kick boks hem yüksek efor sarf edilen bir spor olduğu için kilo vermeye yarıyor hem de kasları sıkılaştırıyor ve bu sporla uğraşanların kilo almaları zorlaşıyor. Kick boks insanların hayatlarında muhakkak olması gereken bir spor” ifadelerini kullandı.

“Günümüzde kadına şiddet çok fazla”
Kadınların dövüş sporlarına yönelik ilgisinin arttığı belirtilirken 21 yaşındaki Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fadime Koca, kendi hikâyesini kısaca anlattı. Koca, “Normalde branşım hentbol ama bu sene kick boks üzerine kendimi geliştirmeye karar verip bu spora başladım. Günümüzde kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet çok fazla. Yani benim başıma gelmemiş olabilir ama bu, yarın böyle bir şeyle karşılaşmayacağım anlamına gelmiyor” diyerek şiddet olaylarının sıkça yaşandığına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret ...
Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği gerçekleştirdi Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı yardım Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Gençler bizim teminatımızdır” “Hediyelerimiz sayesinde güzel yeteneklerinin ortaya çıkarmasına vesile oluruz”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği ...
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve ...
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a ...
Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale ...
O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
YEREL HABERLER O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekenler Fibromiyalji ağrıları azaltılabilir
YEREL HABERLER Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi ...
ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Eskişehir´de `HES kodu´ kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir´de `HES kodu´ kuyruğu
Asayiş denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Asayiş denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı
Ürettiği 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahipleri için bağışladı
YEREL HABERLER Ürettiği 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahipleri için ...
Kaymakam Güven'den pazar yerinde Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Güven'den pazar yerinde Covid-19 denetimi
Mevsim geçişlerinde görülen duygu değişimlerine dikkat Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte salgılanan mutluluk hormonu 'Serotonin' azalıyor TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: “Serotonin hormonun azalmasıyla birlikte olumsuz durumlar yaşanır”
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde görülen duygu değişimlerine ...
Kırka'ya yeni pazar yeri
YEREL HABERLER Kırka'ya yeni pazar yeri
Fiyatları ucuz etkileri çok fazla Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek küçük bütçeli bitkiler doğru kullanımla sağlığımızı korumada çok etkili olabilir Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan “Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz" "Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar”
YEREL HABERLER Fiyatları ucuz etkileri çok fazla Bağışıklık ...
İnönü Belediyesi’nden ağaçlandırma seferberliği
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi’nden ağaçlandırma seferberliği
Onun tutkusu bir başka Pahalı ekipmanlarla tuttuğu balıklara sarıldıktan sonra suya bırakıyor Piyasa değeri yüzlerce lira olan büyük balıkları geri doğaya salan Serhan Ögel; "Herkesi vicdani sınırlar çerçevesinde avlanmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER Onun tutkusu bir başka Pahalı ekipmanlarla tuttuğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X