Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor

Şiddet gördükten sonra kick boksa başlayan, ardından Belçika’da şampiyonluk yaşayan ve bir sakatlık geçirmesi sebebiyle kariyerine antrenör olarak devam eden İpek Dönmezer, tüm kadınları kick boks yapmaya davet etti.

Yumruk ve tekme odaklı bir spor olan kick boksun çıkış yeri Japonya olarak kabul ediliyor. Karate ve boksun birleşiminden ortaya çıkan kick boks, özellikle kendini şiddete karşı korumak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda kadınların hem spor yapıp sağlıklı olmak hem de karşılaşabilecekleri şiddet ve taciz gibi durumlarda kendilerini savunmayı öğrenmek istedikleri görülüyor. Hâl böyle olunca kick boksa olan ilgi artıyor. Bu spor sayesinde insanların hem kendilerine olan güvenlerinin yükseldiği hem de daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğu belirtiliyor.



“Şiddet gördüm, spora başladım”

Dünyanın hemen her yerinde yaygın bir spor olan kick boksta en önemli unsurların teknik bilgi, güç ve deneyim olduğu ifade ediliyor. İki rakip arasında çeşitli tekme ve yumruk teknikleri kullanılarak icra edilen bu sporda antrenmanlar da önemli bir yer tutuyor. Beş yıldır boks hocalığı yapan Belçika doğumlu İpek Dönmezer, dövüş sporlarına her zaman meraklı olduğunu belirtirken bir şiddet olayıyla karşılaştıktan sonra bu spora başlamaya karar verdiğini söyledi. Dönmezer “Dövüş sporlarına zaten çok meraklıydım, bu sporları çok seviyordum ve gerçekten yatkındım bu işe. Sonrasında bir şiddet olayım oldu, bir erkekten şiddet gördüm. Bunun üzerine bu spora başlamaya karar verdim. Savunma tekniklerini, birini yaralamadan nasıl etkisiz hale getirebileceğimi öğrenmek istedim ve bu şekilde spora başladım” şeklinde konuştu.



“Belçika’da nakavtlarla şampiyon oldum”

Daha önce Belçika’da yaşayan ve kick boksa da orada başladığını belirten 24 yaşındaki Dönmezer, yaşadığı bir sakatlığın ardından müsabakalara katılmayı bırakmak zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:

“İlk olarak Belçika’da maçlara çıktım. Üç dört maça çıktıktan sonra şampiyonluğum oldu, üç galibiyetim nakavt ile gerçekleşti. Ardından bir sakatlık yaşadım ve bir sene yatmak zorunda kaldım. Tekrar sporcu olarak devam etmek istedim ama maalesef sakatlığımdan ve ayrıyeten modellik yaptığımdan dolayı devam etmedim, hocalığa başladım. Bu şekilde ilerledi benim için ve şu anki işimi bırakmayı da asla düşünmüyorum. Hoca olmam üç dört yıl sürdü”.



“Tüm kadınlar bu sporu öğrenmeli”

Kadınların hepsinin spora başlamasını ve savunma tekniklerini öğrenmesini istediğini aktaran İpek Dönmezer, “Her gün kadın cinayetleri, dayak, şiddet, taciz olayları oluyor. Kadınlarımız savunma tekniklerini öğrendikten sonra sıkıntı yaşamazlar, kendilerine güvenleri artar. Bir insanı yaralamadan etkisiz hale getirebilirsiniz, bunlar çok kolay şeyler. Aşamalarla 678 ay içerisinde olan şeyler. Hiçbir bayanı teknik öğretmeden göndermiyoruz. Bayanlara tavsiyem; lütfen dövüş sporlarını ve savunma tekniklerini öğrenin, özgüveniniz artar, kimse size zarar veremez ve eziyet çekmezsiniz” dedi.





“Kadınlar erkeklerden daha avantajlı”

Kick boksun gerektirdiği esneklik, çeviklik gibi fiziksel özelliklerden dolayı kadınların bu sporda erkeklere oranla daha avantajlı olduğu aktarıldı. Uzun yıllardır boks camiasının içerisinde yer alan tecrübeli antrenör Mehmet Ömürlü, konu hakkında “Şiddeti hiçbir zaman durduramayız. O yüzden kadın şiddete karşı kendini savunmak zorundadır. Kadınlar ilk geldiklerinde yumruk ve tekme atmayı öğretiyoruz. Sonra omuzlarını, vücudunu, ayaklarını nasıl kullanacağını öğretiyoruz. Bir sporcu devamlı bir şekilde gelirse altı ila sekiz ay arasına pişmiş ve kendini yetiştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kick boksta erkeklere göre avantajları var. Kadınlar erkeklere kıyasla daha esnek ve kadınların vücutları bu spora daha yatkın olduğu için teknikleri daha çabuk kavrıyorlar. Kick boks hem yüksek efor sarf edilen bir spor olduğu için kilo vermeye yarıyor hem de kasları sıkılaştırıyor ve bu sporla uğraşanların kilo almaları zorlaşıyor. Kick boks insanların hayatlarında muhakkak olması gereken bir spor” ifadelerini kullandı.



“Günümüzde kadına şiddet çok fazla”

Kadınların dövüş sporlarına yönelik ilgisinin arttığı belirtilirken 21 yaşındaki Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fadime Koca, kendi hikâyesini kısaca anlattı. Koca, “Normalde branşım hentbol ama bu sene kick boks üzerine kendimi geliştirmeye karar verip bu spora başladım. Günümüzde kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet çok fazla. Yani benim başıma gelmemiş olabilir ama bu, yarın böyle bir şeyle karşılaşmayacağım anlamına gelmiyor” diyerek şiddet olaylarının sıkça yaşandığına dikkat çekti.

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