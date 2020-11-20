Otomobilini satmak isterken EFT dolandırıcılığına uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilini satmak isterken EFT dolandırıcılığına uğradı

İHA

Otomobilini satmak isterken EFT dolandırıcılığına uğradı

Konya’nın Karatay ilçesinde kızına ait otomobili satışa çıkaran Şenol Sarı, Eskişehir’den geldikleri öğrenilen şahıslar tarafından EFT dolandırıcılığına uğradı.
Konya’nın Karatay ilçesinde ikamet eden Şenol Sarı, kızına ait olan 42 EAK 16 plakalı otomobili satışa çıkardı. 27 Ekim Salı günü otomobili satın almak için Mesut Y., Cem B. ve Cemal B. isimli 3 şahıs Eskişehir’den Konya’ya geldi. Taraflar anlaştıktan sonra satış yapmak üzere Karatay 11’inci Noteri’ne gitti. Mesai saati bitiminin hemen öncesinde yapılan satışta, aracı üzerine alacak olan Mesut Y. otomobilin ücretini EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödemek istedi. Satışı veren Şenol Sarı ve beraberindeki oğulları teklifi kabul etti. Mesut Y., Sarı ve oğullarının yanında EFT yoluyla parayı gönderdikten sonra ise satış işlemi gerçekleşti. Otomobili alan 3 şahıs ise Eskişehir’ dönmek üzere yola koyuldu. Paranın hesaplarına geçmesini bekleyen talihsiz adam ve oğulları durumdan şüphelenince şahısları aradı, ancak telefona çıkan olmadı. Şenol Sarı dolandırıldıklarını anladı ve C. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Otomobili alan şahıslardan Mesut Y.’nin daha önce işlediği suçlardan aranması olduğu öğrenilirken, şahıs Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise hala bulunamadı.
“Tek derdimiz aracımızın bulunması”
Satışı yaptıktan sonra para gelmeyince durumdan şüphelendiklerini ifade eden Şenol Sarı, dolandırıldıklarını anlayınca şoke olduklarını söyledi. Tek isteklerinin otomobilin bulunması olduğunu belirten Sarı, “Büyük şaşkınlık yaşadık. Şu anda ben de ailem de çok üzgünüz. Başımıza gelen çok büyük talihsizlik, mağdur olduk. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız parayla bu otomobili aldık. Büyük zarardayız. Tek derdimiz aracımızın bulunması” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emeç ve Erkek, Kent Kültür Söyleşilerinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Emeç ve Erkek, Kent Kültür Söyleşilerinin konuğu oldu
Başkan Kurt’tan Karşıyaka Belediyesi’ne geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan Karşıyaka Belediyesi’ne geçmiş olsun ...
Kampüste sahipsiz sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kampüste sahipsiz sonbahar güzelliği
Kırka pazarında muşmula bereketi
YEREL HABERLER Kırka pazarında muşmula bereketi
Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor
YEREL HABERLER Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret ...
Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği gerçekleştirdi Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı yardım Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Gençler bizim teminatımızdır” “Hediyelerimiz sayesinde güzel yeteneklerinin ortaya çıkarmasına vesile oluruz”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği ...
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve ...
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a ...
Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale ...
O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
YEREL HABERLER O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekenler Fibromiyalji ağrıları azaltılabilir
YEREL HABERLER Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi ...
ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Eskişehir´de `HES kodu´ kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir´de `HES kodu´ kuyruğu
Asayiş denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Asayiş denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı
Ürettiği 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahipleri için bağışladı
YEREL HABERLER Ürettiği 3 ton bal kabağını ihtiyaç sahipleri için ...
Kaymakam Güven'den pazar yerinde Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Güven'den pazar yerinde Covid-19 denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X