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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret

İHA

MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ve OSB Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin’i ziyaret eden MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, ülke olarak pandemiyle mücadele edildiği bu dönemde üretimin durmaması ve çarkların dönmesi için Eskişehirli sanayicilerin ve çalışanların fedakârca mücadele ettiğini söyledi. Başkan Candemir, MHP olarak sanayide üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını, Eskişehir OSB’nin bu yıl pandemiye rağmen yeni yatırımlar bakımından son 10 yıllın üzerine çıkan bir başarı ortaya koyduğunu, bu performansın geleceğimiz açısından sevindirici olduğunu aktardı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli, yönetim olarak çalışmalarını sanayicilerin ve şehrin menfaati doğrultusunda sürdürdüklerini aktararak, “Biz, OSB yönetimi olarak şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz. Pandemi döneminde de çarkların durmaması adına önemli kararlar alarak uyguladık. Haziran ayından sonraki süreçte ise toparlanma hızla devam etti. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde eski yılların üzerine çıkmış durumdayız. Üretim ve ihracat ayağında pandeminin ilk ve yoğun olduğu dönemde yaşanan kayıplar yavaş yavaş yerine koyuluyor. Diğer yandan yatırımcılarımızın bölgemize yoğun bir ilgisi var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni arsa tahsisleri bakımından bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. Yine teşvikli yatırımlarda iyi düzeyde seyrediyor. Piyasalarda normalleşmeyle ve dengelerin tekrar sağlanmasıyla işlerin daha iyi gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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