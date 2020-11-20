Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı Eskişehir’de spor salonlarının kapatılması kararı tartışılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı Eskişehir’de spor salonlarının kapatılması kararı tartışılıyor

İHA

Spor salonları için sadece Eskişehir genelinde kapatılma kararı Eskişehir’de spor salonlarının kapatılması kararı tartışılıyor

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, yurt genelinde geçerli olan yeni uygulamalardan farklı olarak spor salonlarının 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatılması yönündeki kararı sektör işletmeci ve çalışanlarının tepkisine sebep oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pek çok işletme ve sektörde kapanmalar veya yeni kısıtlamalar görülürken spor salonlarına yönelik bir düzenleme yapılmadı. Bakanlığın açıkladığı genelgenin ardından Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, spor salonlarının yıl sonuna kadar kapalı kalacağı maddesini de içeren bir karar bildirisi yayınladı. Bu kararın sadece Eskişehir’de alınmış olmasının kafalarda soru işaretlerine sebep olduğunu belirten spor salonu çalışanları ve müşterileri, gereken önlemlerin alınması durumunda salonların kapatılmasına gerek olmadığını ifade etti.

Furkan Çalışkan: “Diğer illerde spora devam ediliyor”
Salonlar yaklaşık üç ay kapalı kaldıktan sonra açılmıştı. Spor salonlarında çalışanlar, insanların tedirgin olmaları sebebiyle salonlara eskisi kadar gelmediklerini belirtti. Bu sporun tamamen disipline bağlı olduğunu vurgulayan spor salonu müdürü ve fitness antrenörü Furkan Çalışkan, “Salonlar ortalama 3 ay kadar kapalı kaldılar, sonra haziran ayında açıldı. Ama durum yine kötüydü. İnsanlar tedirgindi ve spor salonlarına gelemiyorlardı. Bu spor tamamıyla disiplin istiyor. Sporcular azimle belli bir noktaya kadar gelmişken tekrardan bir ara veriliyor. Bu durumda spor yamayacaklar ve geriye gidecek vücutları, verdikleri emeklerin hepsi boşa gitmiş olacak. Bir tek Eskişehir’de böyle bir durum var. İstanbul, Ankara, İzmir vesaire diğer illerde spor salonlarının kapatılmasına yönelik herhangi bir haber bilgisi bizlere ulaşmadı. Bu durum bizleri tamamıyla olumsuz yönde etkiliyor. Büyük şehirlerde kısıtlamalar ile yola devam edilirken Eskişehir’de tamamen kapatma kararı alınması sorgulanacak bir durum” dedi.

“Biz gereken önlemleri alıyoruz”
Her gece salonu dezenfekte ediyoruz, temas edilen her yeri temizliyoruz diyen Çalışkan, içeride 10 metrekareye bir insan düşecek şekilde üye aldıklarını belirtti. Çalışkan, “Ateş ölçer ve HES kodu gibi önlemlerimize rağmen spor salonlarının kapatılması garibimize gidiyor. Diğer şehirlerle aynı muameleyi görmek istiyoruz” diye konuştu.

Erhan Vatasever: “Spor yapmak disiplin ister”
Her sporun disiplinli bir şekilde yapılması gerektiği bilinirken 10 yıldır sporla uğraşan Ersin Vatansever, “Fitness disiplin isteyen bir spordur. Bu sporun meşakkatini çok iyi bilirim. Düzenli bir çalışmam vardı ama salonlar kapanınca onu kaybedeceğiz. Evde ve dışarıda yaptığımız antrenman spor salonundaki verimi sağlamıyor. Sonuçta buradaki ağırlıklar ile vücut ağırlığı arasında çok fark var. Bu da sporcular için sıkıntı oldu tabii. Bu karar tuhafıma gitti. Sonuçta 15 milyonluk İstanbul, 5 milyonluk Ankara gibi Türkiye’nin en büyük iki şehrinde pandeminin yayılımı daha çok olmasına rağmen bu karar Eskişehir’de alınıyor. Doğal olarak herkes bu kararı tuhaf karşıladı. Hatta bu konuyla ilgili spor salonları bir dilekçe bile yazdı” şeklinde konuştu.

“Her şeyden soğuduk”
Salonlara genellikle uzun süreli kayıtlar yaptıran sporcular, yasakların bu şekilde devam etmesi sebebiyle spordan soğuduklarını belirtiyor. Vatansever, “6 aylık, 12 aylık kaydoluyorsun ve cebinden yüklü miktarda para çıkarıyorsun. Ara ver başla, ara ver başla olmuyor. Bunun yiyecek, içecek yatırımı da var. Bunları yiyip içtikten sonra vücudunu toparlıyorsun fakat birden salonlar kapanıyor, açılıyor ve tekrar yapacağım diyorsun. Sonra bir daha kapanıyor. Bu sefer psikoloji de etkileniyor, her şeyden soğuyorsun. İçeri geldiğimizde hocalarımız HES kodumuzu alıyor, maskemizi takmadan giremiyoruz. Hijyen kurallarında ve temizlikte hiçbir hata yok, herkes çok iyi çalışıyor. Bütün salonlar bu şekilde. Denetimler de öyle. Umarım en kısa zamanda her şey düzelir” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oklubalı pazar yeri cephesinin kaplama çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Oklubalı pazar yeri cephesinin kaplama çalışması ...
MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret
CHP´li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
YEREL HABERLER CHP´li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm ...
Otomobilini satmak isterken EFT dolandırıcılığına uğradı
YEREL HABERLER Otomobilini satmak isterken EFT dolandırıcılığına ...
Emeç ve Erkek, Kent Kültür Söyleşilerinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Emeç ve Erkek, Kent Kültür Söyleşilerinin konuğu oldu
Başkan Kurt’tan Karşıyaka Belediyesi’ne geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan Karşıyaka Belediyesi’ne geçmiş olsun ...
Kampüste sahipsiz sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kampüste sahipsiz sonbahar güzelliği
Kırka pazarında muşmula bereketi
YEREL HABERLER Kırka pazarında muşmula bereketi
Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu oldu Kadınlar şiddete karşı kick boks yapıyor Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyor
YEREL HABERLER Şiddet gördükten sonra kick boks şampiyonu ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni projeleri
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret ...
Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği gerçekleştirdi Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı yardım Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Gençler bizim teminatımızdır” “Hediyelerimiz sayesinde güzel yeteneklerinin ortaya çıkarmasına vesile oluruz”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin istediği ...
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve ...
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı DEAŞ'a ...
Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale ...
O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
YEREL HABERLER O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi
Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar suya bırakıyor
YEREL HABERLER Tuttuğu büyük balıklarla fotoğraf çektirip, tekrar ...
Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu
Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekenler Fibromiyalji ağrıları azaltılabilir
YEREL HABERLER Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi ...
ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X