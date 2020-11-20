Önce ablasını, ardından kendisini bıçakladı

Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. (19), evde tartıştığı ablası Hasret Y.´yi (32) bıçakla ağır yaraladıktan sonra kendisini de bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan abla ve kardeşin, durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi´nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. ile ablası Hasret Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah T., ablası Hasret´i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Ardından ise kendisini bacağından bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yücezafer Sokak'ta yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Y. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
ABLA, KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Sokaktaki kan izlerini takip eden polis ekipleri, Emrah Y.´yi yaralı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emrah T., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Abla ve kardeşin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-11-20 19:08:23
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